Марине Овсянниковой не дали выступить в Киеве разъярённые украинцы

Бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой не позволили выступить в Киеве возмущенные украинцы.

Киевскую пресс-конференцию экс-редактора "Первого канала" Овсянниковой, в которой она планировала раскрыть методы работы российской пропаганды, отменили после негативных нападок в адрес бывшей сотрудницы российского телевидения.

Мероприятие было запланировано на 1 июня. Овсянникову, которая отличилась тем, что выбежала в эфир с антивоенным плакатом, пригласили в пресс-центр "Интерфакс-Украина". Реакция украинцев на анонс встречи, однако, заставила киевские СМИ изменить своё решение и отменить запланированную беседу.

Украинцы были агрессивно настроены по отношению к экс-сотруднице Первого канала. Они обвинили женщину в том, что журналистка якобы работала на ФСБ и сотрудничала с пропагандой. Киевляне предпочитают видеть Овсянникову на скамье подсудимых, а не в числе спикеров.

Ранее Овсянникову наградили премией Вацлава Гавела в сфере прав человека в Норвегии.