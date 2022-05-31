EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Марине Овсянниковой не дали выступить в Киеве разъярённые украинцы

Общество

Бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой не позволили выступить в Киеве возмущенные украинцы.

Марине Овсянниковой не дали выступить в Киеве разъярённые украинцы

Киевскую пресс-конференцию экс-редактора "Первого канала" Овсянниковой, в которой она планировала раскрыть методы работы российской пропаганды, отменили после негативных нападок в адрес бывшей сотрудницы российского телевидения.

Мероприятие было запланировано на 1 июня. Овсянникову, которая отличилась тем, что выбежала в эфир с антивоенным плакатом, пригласили в пресс-центр "Интерфакс-Украина". Реакция украинцев на анонс встречи, однако, заставила киевские СМИ изменить своё решение и отменить запланированную беседу.

Украинцы были агрессивно настроены по отношению к экс-сотруднице Первого канала. Они обвинили женщину в том, что журналистка якобы работала на ФСБ и сотрудничала с пропагандой. Киевляне предпочитают видеть Овсянникову на скамье подсудимых, а не в числе спикеров.

Ранее Овсянникову наградили премией Вацлава Гавела в сфере прав человека в Норвегии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Новости
Марине Овсянниковой не дали выступить в Киеве разъярённые украинцы
Марочко: ВСУ стягивают дальнобойную артиллерию в район Артёмовска
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Астрологический прогноз для Тельцов на июнь 2022 года
Собчак пристыдила Корчевникова за слова об Украине: "Это додуматься надо"
В Болгарии обнаружили, что попали в "газовую ловушку" России
Астрологический прогноз для Овнов на июнь 2022 года
Спецназ взял сборщика конопли в Черногорске
Запашный: российская артистка "послала по адресу" чешскую "Минуту славы"
Сивков: "Безвозвратные потери ВСУ составляют около 40 тысяч военнослужащих"
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Мир. Новости мира
Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию
Людмила Черткова Эксперты сомневаются, что Украина сможет себя прокормить Людмила Черткова Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть
Силовые структуры
CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть
Последние материалы
Марочко: ВСУ стягивают дальнобойную артиллерию в район Артёмовска
Ученые выяснили, как высокие каблуки влияют на восприятие женщин
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Астрологический прогноз для Тельцов на июнь 2022 года
Собчак пристыдила Корчевникова за слова об Украине: "Это додуматься надо"
Укрепление иммунитета позволяет лечить шизофрению
В Болгарии обнаружили, что попали в "газовую ловушку" России
Астрологический прогноз для Овнов на июнь 2022 года
Спецназ взял сборщика конопли в Черногорске
Запашный: российская артистка "послала по адресу" чешскую "Минуту славы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников