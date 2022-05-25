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Автор Елена Былкина

Овсянникову наградили премией Вацлава Гавела в сфере прав человека

Общество

Журналистку Марину Овсянникову, которая выбежала с плакатом в эфире программы "Время", наградили в Норвегии за вклад в борьбу за права человека.

Овсянникову наградили премией Вацлава Гавела в сфере прав человека

Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову отметили престижной зарубежной премией во время Oslo Freedom Forum.

Мероприятие представляет собой серию конференций, которые организует правозащитная организация Human Rights Foundation. Такую награду ранее получала Мария Колесникова и Людмила Алексеева.

В своём обращении к публике Овсянникова сравнила происходящее с романом Джорджа Оруэлла "1984". Бывшая сотрудница российского телевидения рассказывала про уничтожение свободных СМИ, пропаганду и спецоперацию на Украине.

Слова Овсянниковой приветствовали в зале овациями. В публике, однако, нашлись люди, которые напомнили о том, что премией отметили экс-сотрудницу Первого канала, которая долгое время "работала на пропаганду”.

Ранее Марина Овсянникова, которая работает в солидном немецком издании, пожаловалась на жизнь за рубежом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы норвегия
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