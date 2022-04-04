Городская администрация Костромы обратилась в полицию и потребовала найти людей, которые в ночь на понедельник, четвёртое марта, повалили конструкцию в форме буквы Z. Известно, что этот знак является символом военной спецоперации России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.
"Неизвестные повалили конструкцию, сейчас специалисты изучают, возможно ли её восстановить, чтобы водрузить обратно", — сказала представитель администрации в беседе с РИА Новости.
По информации чиновницы, конструкцию сделали из металла и пластика. Её установили местные власти 18 марта.
Ранее литовские депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас призвали приравнять знак Z к нацисткой и коммунистической символе. Вместе с этим парламентарии выступили за запрет георгиевской ленты.
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