В Костроме разыскивают людей, разрушивших фигуру в виде буквы Z

Городская администрация Костромы обратилась в полицию и потребовала найти людей, которые в ночь на понедельник, четвёртое марта, повалили конструкцию в форме буквы Z. Известно, что этот знак является символом военной спецоперации России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.

"Неизвестные повалили конструкцию, сейчас специалисты изучают, возможно ли её восстановить, чтобы водрузить обратно", — сказала представитель администрации в беседе с РИА Новости.

По информации чиновницы, конструкцию сделали из металла и пластика. Её установили местные власти 18 марта.

Ранее литовские депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас призвали приравнять знак Z к нацисткой и коммунистической символе. Вместе с этим парламентарии выступили за запрет георгиевской ленты.