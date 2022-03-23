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Автор Евгения Васильева

В Литве призвали приравнять букву Z и георгиевскую ленту к нацистским символам

Мир

Литовские парламентарии Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас предложили внести поправки в кодекс Административных правонарушений и приравнять знак Z, который наносят на российскую технику для спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине, к нацистской и коммунистической символике. Также депутаты намерены запретить георгиевскую ленту.

В Литве призвали приравнять букву Z и георгиевскую ленту к нацистским символам

"Уже не первый год обсуждается вопрос запрета георгиевской ленты, которая стала орудием пропаганды, пятой колонны в Литве, орудием провокаций, внесением раздора между людьми, символом агрессии и насилия", — заявил Йонаускас, слова которого приводит Delfi.lt.

Символ военной миссии РФ на Украине Z используют, чтобы вызывать у граждан страх, а также насмехаться над ними, сказал парламентарий. По словам его коллеги Ошмянскене, под влиянием пропаганды жители Литвы рисуют данную букву на машинах и дверях людей, которые критикую спецоперацию.

"Нельзя допустить, чтобы российская пропаганда добилась своего и такими знаками терроризировали дружественный Украине бизнес, жителей или чтобы осуществлялись разные провокации", — подчеркнула депутат.

Ранее россиянина оштрафовали за плевок в плакат, на котором изобразили символ Z. Мужчина пояснил, что таким образом выразил своё отношение к миссии РФ на Украине.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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