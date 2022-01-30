Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер на 86-м году жизни.
Эту информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России. Там сообщили, что находятся на связи с сыном артиста Василием. В настоящее время уточняются дата и время прощания с Леонидом Куравлёвым.
Леонид Вячеславович Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве. Он поступил на актерское отделение ВГИКа со второй попытки, учился в мастерской педагога Бориса Бибикова. После окончания вуза он стал работать в труппе Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), где служил до 1992 года.
За годы творчества Леонид Куравлёв сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Вий" Константина Ершова и Георгия Кропачёва (1967), "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.
Ранее стало известно, что Леонид Куравлёв находится в клинической больнице № 40 в Коммунарке. Ему поставили диагноз "воспаление легких", однако наличие COVID-19 врачи не подтвердили. В среду стало известно, что Леонида Куравлева перевели в другое медучреждение для реабилитации.
ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры сообщает, что Леонид Куравлёв будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище. А председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о готовности рассмотреть обращение об увековечении памяти народного артиста.
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