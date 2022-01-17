Врачи диагностировали у Куравлёва обширное поражение лёгких

Динамика болезни Леонида Куравлёва тревожит врачей. За несколько дней поражение лёгких звезды советского кинематографа увеличилось в четыре раза.

Как сообщает "Комсомольская правда", повторное КТ Куравлёва показало существенное увеличение поражения лёгких. За семь дней площадь поражённой ткани лёгких возросла с 5-10% до 25-35%. Состояние 85-летнего артиста характеризуется как стабильно тяжёлое.

"Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения лёгких. Ранее значения были от 5 до 10%, но спустя несколько дней томография выявила 35% поражения правого лёгкого и 25% поражение левого лёгкого Леонида Вячеславовича", — цитирует слова своего источника в здравоохранении "КП".

Народный артист при этом пока не нуждается в аппарате искусственной вентиляции лёгких, так как дышит самостоятельно.

Звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" находится в реанимации в знаменитой "Коммунарке". В больницу народного артиста РСФСР госпитализировали из пансионата для престарелых 5 января. Подозрение на COVID-19 не подтвердилось. Актёру поставили диагноз — вирусная пневмония. При обследовании медики выявили также серьёзное поражение мозга, приводящее к нарушению памяти и речи.

Так как артист не может самостоятельно глотать пищу, ему вставили специальную трубку в желудок, через которую ему поступает питание.

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