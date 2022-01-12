У Куравлёва выявили серьёзную патологию мозга

Врачи обнаружили у народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва цереброваскулярную болезнь, связанную с нарушением кровообращения мозга.

Госпитализировали Куравлёва в больницу в коммунарку с вирусной пневмонией. Обследование выявило ещё одну серьёзную проблему со здоровьем звезды советского кинематографа.

По информации "Комсомольской правды", Леонид Вячеславович страдает от цереброваскулярной болезни. Данная патология характеризуется поражением сосудов головного мозга. Следствием болезни становится распад психики, нарушение памяти, речи, трудности с глотанием пищи.

Болезнь в запущенной форме грозит разрывом аневризмы, тромбозом и инсультом. Диагностика выявила у 85-летнего актёра также ишемию головного мозга третьей степени и псевдобульбарный синдром.

Сознание артиста в данный момент находится на уровне поверхностного оглушения.

Ранее стало известно, что Куравлёва поместили в пансионат для престарелых из-за того, что его поведение стало неадекватным. Артист заявлял, что в его квартиру проникли злоумышленники. Звезда фильма "Афоня" отказывался от еды и перестал общаться с окружающими.

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