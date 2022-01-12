Назван диагноз госпитализированного Леонида Куравлёва

Актёра Леонида Куравлёва лечат в больнице в Коммунарке, куда его доставили с высокой температурой и пониженной сатурацией.

COVID-19 у звезды фильма "Афоня" не подтвердился.

"Он сейчас находится в больнице с диагнозом "воспаление легких", ковид не подтвердился на вчерашний день, находится он в Коммунарке", — цитирует слова директора Гильдии актёров Валерии Гущиной РИА Новости.

Гущина назвала известие о госпитализации Куравлёва "очень грустной новостью" и пожелала одному из самых талантливых артистов страны здоровья.

85-летний актёр, который находился в пансионате для престарелых, почувствовал недомогание 5 января. Прибывшие на вызов врачи приняли решение о госпитализации Куравлёва, так как возникло подозрение, что артиста поразила вирусная пневмония.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв прославился благодаря ролям в таких культовых советских картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Семнадцать мгновений весны" и др.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.