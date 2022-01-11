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Автор Елена Былкина

Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией

Шоу-бизнес

Когда у Леонида Куравлёва возникли серьёзные проблемы со здоровьем, выяснилось, что 85-летний актёр доживал свой век в доме престарелых. Почему народного артиста РСФСР поместили в "казённое учреждение"?

Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией

Звезда фильма "Афоня" попал в больницу 5 января. У артиста поднялась температура. Приехавшие на вызов медики обнаружили, что у актёра — пониженная сатурация. Показатель насыщенности крови кислородом составил 89%. Врачи приняли решение о госпитализации знаменитого пациента. В больнице подозрение на COVID-19 не подтвердилось, хотя лёгкие актёра сильно поражены.

Поклонников Леонида Куравлёва обескуражило то, что врачам пришлось забирать артиста из дома престарелых. Почему актёр, у которого есть сын, дочь и квартира в центре столицы, был помещён в пансионат для пожилых людей, пока неизвестно.

После кончины супруги Нины Васильевны в 2012 году Леонид Вячеславович пал духом. Он отказался от общения с коллегами, не откликался на приглашения на съёмки и даже попросил выбить на надгробии супруги на Троекуровском кладбище и свое имя. За пожилым актёром, тяжело переживающим смерть жены, присматривала дочь Екатерина.

Сын артиста Василий уверил представителей СМИ, что актёр не болеет коронавирусом.

Летом прошлого года актёр, страдающий гипертонией, стал терять сознание. Есть версия, что в пансионат актёра поместили с лечебно-профилактической целью.

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Перед госпитализацией Куравлев оказался в доме престарелых
Автор: Елена Былкина
Темы леонид куравлев
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