Сын Куравлёва опроверг слухи о коронавирусе, но подтвердил тяжёлое состояние

85-летний Леонид Куравлёв пятые сутки находится в реанимации больницы в Коммунарке, куда он был экстренно доставлен в тяжёлом состоянии, с сильной одышкой.

О болезни народного артиста стало известно только вчера. Сын Куравлёва Василий о состоянии отца лаконично рассказал ТАСС:

"Его лечат от пневмонии. Ковид не обнаружен. Врачи говорят, что надежда на выздоровление есть. Больше ничего комментировать не буду", — сказал Куравлёв-младший.

В Коммунарке журналисты узнать подробнее о состоянии кумира нескольких поколений тоже не смогли. Известно только, что доставили Леонида Вячеславовича 5 января и все прошедшие дни он остаётся в тяжёлом состоянии под круглосуточным наблюдением докторов — у него обнаружено "значительное поражение лёгких".

Сейчас московские врачи борются за жизнь ещё одной звезды отечественного кинематографа — Елены Прокловой. Подробнее — здесь.

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