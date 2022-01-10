Госпитализированная Проклова вышла на связь: "Нахожусь в реанимации"

Госпитализированная в одну из московских больниц актриса Елена Проклова рассказала о своём состоянии.

Звезда фильма "Будьте моим мужем" Елена Проклова подтвердила, что оказалась в реанимации.

"У меня всё нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините", — цитирует слова 68-летней актрисы издание "Вечерняя Москва".

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Елена Проклова вынуждена была обратиться за медицинской помощью. Её беспокоило сильное головокружение и высокое артериальное давление. Врачи диагностировали у артистки инсульт.

Проклова, по информации ТГ-канала, находится под наблюдением врачей в реанимации в состоянии средней тяжести.

Ранее Елена Игоревна призналась, что страдает астмой. Неизлечимая болезнь заставила заслуженную артистку РСФСР переселиться на побережье Чёрного моря.

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