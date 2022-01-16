При определённых условиях яица могут навредить здоровью человека, об этом сообщает китайский портал Sohu.
В статье говорится о том, что данный продукт обладает высокой пищевой ценностью, но ошибка в приготовлении может всё испортить. Так, по мнению автора материала, яица нельзя варить слишком долго.
При этом тепловая обработка действительно уничтожает бактерии, однако в это вопросе надо знать меру. Так, если варить яйца слишком долго, то содержащиеся в них сера и железо распадутся на другие вещества, и они потеряют свою пищевую ценность.
С другой стороны, также опасно и отсутсвие тепловой обработки. В статье утверждают, что яица всмятку могут быть опасны для детей.
Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, что потребление некоторых продуктов может негативно отражаться на иммунитете человека, от них стоит отказаться в сезон простуд.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лидерам некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО, не понравились взаимные шаги РФ и Запада по примирению без учёта их мнения, пишет WSJ.