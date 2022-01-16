В Китае выяснили, почему нельзя долго варить яица

При определённых условиях яица могут навредить здоровью человека, об этом сообщает китайский портал Sohu.

В статье говорится о том, что данный продукт обладает высокой пищевой ценностью, но ошибка в приготовлении может всё испортить. Так, по мнению автора материала, яица нельзя варить слишком долго.

При этом тепловая обработка действительно уничтожает бактерии, однако в это вопросе надо знать меру. Так, если варить яйца слишком долго, то содержащиеся в них сера и железо распадутся на другие вещества, и они потеряют свою пищевую ценность.

С другой стороны, также опасно и отсутсвие тепловой обработки. В статье утверждают, что яица всмятку могут быть опасны для детей.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, что потребление некоторых продуктов может негативно отражаться на иммунитете человека, от них стоит отказаться в сезон простуд.

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