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Диетолог назвала самые опасные для иммунитета продукты

Здоровье

Потребление некоторых продуктов может негативно отражаться на иммунитете человека, от них стоит отказаться в сезон простуд, рассказала "Народным Новостям" врач-диетолог Римма Мойсенко.

Диетолог назвала самые опасные для иммунитета продукты

По её словам, в первую очередь нужно забыть про полуфабрикаты и фастфуд.

"Производители увеличивают дату хранения таких продуктов питания, добавляя различные химические позиции, которые так или иначе могут повлиять на иммунную систему человека и снизить иммунный ответ", — пояснила врач.

Она считает, что отказаться стоит также от продуктов, содержащих дрожжи, сахар, глютен, казеин и паслёновые.

Как рассказала Римма Мойсенко, паслёновые раздражают кишечник, от нормальной работы которого зависит иммунитет.

"Вся масса продуктов питания, которые содержат глютен и казеин, на сегодняшний день очень опасны. То есть, стоит исключить молочные продукты и хлебобулочные изделия", — заявила диетолог.

Она добавила, что негативно отражается на иммунитете также потребление чипсов и сладостей, которые содержат трансжиры, дрожжи и сахар.

Римма Мойсенко сообщила, что повышению иммунитета будет способствовать потребление ягод, содержащих полезную для кишечника клетчатку овощей, а также фруктов и сваренных на воде круп.

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Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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