Патриарх Кирилл назвал грехом ложные данные об эффектах вакцин против COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции — личный выбор людей. Также он назвал грехом лжи недостаточное информирование населения об эффекте прививок.

"Я убеждён, что вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта", — сказал патриарх Кирилл в ходе мероприятия, которое транслировали на YouTube-канале "Союз".

Вместе с этим он указал на недопустимость в церкви "сегрегации по иммунному признаку". Патриарх подчеркнул, что храмы должны быть открытыми для всех людей. По его словам, РПЦ защищает право человека воздержаться от использования новых технологии, в том числе медицинских, однако в прошлом священники призывали людей вакцинироваться, из-за чего закончились многие эпидемии.

"При этом грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации", — заключил патриарх.

Ранее секретарь Совета по биоэтике при Московском патриархате Максим Обухов в беседе с Pravda.Ru выступил против введения QR-кодов в общественных местах. По мнению священника, большая часть россиян негативно относится к такой антикоронавирусной мере.

"Чтобы ввести это ещё и в храмах, нужно людей обломать через колено. Готова ли наша страна к гражданскому противостоянию?" — сказал Обухов.

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