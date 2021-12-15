В РПЦ поддержали предложение Госдумы не вводить QR-коды в храмах

Священник Благовещенского храма и секретарь Совета по биоэтике при Московском патриархате Максим Обухов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал предложение комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции добавить в законопроект о QR-кодах возможность ходить в церковь без этого документа.

"QR-коды — это технология наказания, не эпидемиологическая безопасность. Это методика принуждения, а не борьбы с какой-то инфекцией. Если рассматривать в целом комплекс противоэпидемических мероприятий, то, конечно, отдельно взятая технология неэффективная", — сказал Обухов.

Также он подчеркнул, что введение QR-кодов в храмах вызовет возмущение и противодействие, поскольку люди сомневаются в эффективности подобной меры. По мнению священника, в ней нет медицинской необходимости.

"Надо иметь в виду, что абсолютное большинство людей против ограничений по кодам. Следовательно, чтобы ввести это ещё и в храмах, нужно людей обломать через колено. Готова ли наша страна к гражданскому противостоянию?" — заключил священник.

Ранее в Госдуме предложили ко второму чтению инициативы о QR-кодах в общественных местах добавить в законопроект исключение. По мнению парламентариев, необходимо разрешить гражданам посещать храмы без данного ограничения.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать вопросы… Предоставления гражданам возможности посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ", — написали в документе, текст которого приводит ТАСС.

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