Общественная палата РФ призвала не пугать граждан QR-кодами

Общественная палата России присоединилась к дискуссии о введении в стране системы сегрегации граждан с помощью QR-кодов.

В заключении сказали

На фоне недовольства граждан перспективой оказаться втянутыми в историю с QR-кодами Общественная палата России представила заключение на два правительственных законопроекта о введении электронных идентификаторов, подтверждающих вакцинацию, для посещения общественных мест и перемещения в поездах и самолётах. Этот консультативно-совещательный орган, в частности, предложил свои поправки в резонансный законопроект:

не распространять требование о QR-кодах на граждан с медицинскими противопоказаниями (видимо, ввести отдельный QR-код, чтобы идентифицировать таких людей);

создать список локаций, куда можно ходить без сертификата о вакцинации или перенесённом ковиде: например, в поликлиники, больницы, стоматологические кабинеты и религиозные организации (видимо, там невозможно заразиться);

не распространять ограничения на организации с зонами, свободными от COVID-19 (видимо, на Луне, раз в Кремле тоже болеют);

разрешить пользоваться транспортом без сертификатов тем, кто возвращается в Россию, едет на лечение, сопровождает человека с инвалидностью, едет на похороны члена семьи и в иных тяжёлых жизненных ситуациях (видимо, ввести QR-коды, подтверждающие ситуацию и намерения граждан);

отказаться от применения в законе "малопонятного и даже отпугивающего" термина "QR-код" и "использовать слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста" — "сертификат иммунного здоровья" или "свидетельство".

С выполнением задачи по замене неблагозвучного понятия "QR-код" справиться будет нетрудно. В отечественном агитпропе уже наработан определённый творческий опыт, который всегда становится очередным интернет-мемом:

взрыв — хлопок;

убийство — нейтрализация;

падение — отрицательный рост.

Притворившись утюгом

Предложения, конечно, занятны, но создаётся впечатление, что Общественная палата пребывает в системе координат, отличающихся от положения этого самого общества. Люди по всей стране выказывают своё недовольство. Начались даже суды над людьми, которые протестуют против перспективы сегрегации граждан.

Кто-то протестует, а кто-то нашёл безопасный выход из ситуации, в которую некоторые региональные власти погрузили местных жителей. Так, в Ростовской области граждане стали предъявлять QR-коды от бытовой техники и продуктов питания, чтобы попасть в магазины и торговые центры. На подобный лайфхак посетовал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв:

"Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке".

Чиновник уверен, что придумка земляков очень плохо влияет на эпидемиологическую обстановку. При этом уже многократно высокопоставленные представители власти заявляли, что вакцинированные граждане вовсе не гарантированы от заражения коронавирусом, а могут легче перенести это заболевание. То есть они — такие же разносчики заразы, как и остальные.

В Москве уже вводили эти самые QR-коды. Что получилось в итоге? Закрыли кафе и фуд-корты для граждан без цифрового подтверждения вакцинации. Торговля на вынос продолжалась для всех. Люди стояли в очередях у ресторанов быстрого питания, а потом кучковались на улице с пакетами со снедью. И в чём тогда был смысл ограничений?

Страны, вводившие ограничения и их проигнорировавшие, дружно прошли все волны COVID-19. Медики перестали стесняться и открыто признают, что маски, которые были проданы гражданам за немалые деньги и в огромном количестве, никаким образом не спасают от заражения любым вирусом. Для эффективной защиты нужны многослойные маски или специальные респираторы, о чём советским школьникам доходчиво рассказали ещё на уроках начальной военной подготовки.

Вакцинные интересы

Член-корреспондент Российской академии наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов заявил в начале декабря 2021 года, что в России полностью вакцинировались от COVID-19 лишь 38,6% граждан, а первую прививку сделали 45,5% жителей. В стране продемонстрировали один из самых низких показателей в мире.

Вроде бы в стране идёт агрессивная реклама вакцинации, хотя ВОЗ и западные страны не признали российские вакцины. Каких-то шокирующих данных об их применении в информационном поле пока не заметно. В чём же тогда дело?

Возможно, речь идёт о том самом доверии к власти, которое не подгонишь под требуемые параметры ловкостью ангажированных социологов. Довольно часто в соцсетях и в оффлайновых беседах повторяются тезисы:

"На масках и перчатках нажились представители власти";

"На вакцинах делают большие деньги и неважно, помогает она или нет";

"С помощью различных ограничений чиновники помогают избавиться от конкурентов аффилированным компаниям".

Что соответствует действительности, а что чистой воды вымысел и конспирологический алармизм, покажет время. А пока, видимо, памятуя об интернет-меме "мадам Арбидол", депутаты Госдумы от КПРФ потребовали запросить у правительства России информацию о результатах антикоррупционных проверок в отношении главы Роспотребнадзора Анны Поповой и вице-премьера Татьяны Голиковой на предмет "вакцинных интересов". Номер не прошёл — думское большинство отклонило эту инициативу, определённо подняв уровень доверия к власти.

Полёт "кукушки"

Введение QR-кодов на транспорте в Татарстане

Региональный опыт с QR-кодами и другими ограничениями пока не внушает оптимизма. Россияне узнали о мордобое в Татарстане, когда кондукторы в общественном транспорте отдувались за решения властей. Граждане буквально штурмуют торговые центры, где охрана пытается проверить наличие у покупателей QR-кодов. Где-то охрана имитирует процесс, понимая завиральную сущность введённых ограничений.

Всё это вкупе способствует переходу некоторых граждан в состояние изменённого сознания, а попросту — в сумасшествие. Примером тому может служить трагедия в Москве, когда 7 декабря 2021 года в МФЦ "Рязанский", как сообщили СМИ, бывший силовик Сергей Глазов на предложение надеть маску начал стрелять по посетителям из пистолета, убив двух человек и ранив четверых, включая 10-летнюю девочку.

Добавит ли спокойствия в обществе введение "антиковидных" QR-кодов на федеральном уровне — большой вопрос. Граждане, у которых крепкие нервы и "кукушка" не собирается в полёт, вероятно, обречённо резюмируют:

"Если QR-коды вводят, значит, это кому-то выгодно".

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