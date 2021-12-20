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Власти Белгородской области отменили QR-коды на входе в ТЦ

Общество

С завтрашнего дня, 21 декабря, согласно сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с посетителей торговых центров перестанут требовать QR-коды.

Власти Белгородской области отменили QR-коды на входе в ТЦ

По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет ослабить ограничения. Как отметил Гладков, сейчас в области количество выздоровевших людей превышает число заболевших.

"Всё это даёт нам возможность снять часть ограничений. Например, не будет продлеваться необходимость предъявления QR-кодов при посещении торговых центров, также снимем ряд ограничений по кафе и ресторанам", — написал на своей странице в Instagram губернатор.

Гладков отметил, что масочный режим в области сохраняется и власти будут контролировать его соблюдение.

Ранее Pravda.Ru писала об отмене запретов на банкеты в ресторанах и кафе в Забайкальском крае. По сообщению региональных властей, рестораторы должны предупредить профильные ведомства о запланированных мероприятиях.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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