Власти Белгородской области отменили QR-коды на входе в ТЦ

С завтрашнего дня, 21 декабря, согласно сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с посетителей торговых центров перестанут требовать QR-коды.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет ослабить ограничения. Как отметил Гладков, сейчас в области количество выздоровевших людей превышает число заболевших.

"Всё это даёт нам возможность снять часть ограничений. Например, не будет продлеваться необходимость предъявления QR-кодов при посещении торговых центров, также снимем ряд ограничений по кафе и ресторанам", — написал на своей странице в Instagram губернатор.

Гладков отметил, что масочный режим в области сохраняется и власти будут контролировать его соблюдение.

Ранее Pravda.Ru писала об отмене запретов на банкеты в ресторанах и кафе в Забайкальском крае. По сообщению региональных властей, рестораторы должны предупредить профильные ведомства о запланированных мероприятиях.

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