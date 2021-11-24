В ВОЗ сказали, как избежать нового витка заболеваемости COVID-19

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове объяснила рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции.

"Одна из причин, по которой мы видим рост распространения вируса — это рост социального смешения в условиях недостаточного уровня вакцинации, более заразных штаммов и отмены простых мер, таких, как ношение маски и проветривание", — цитирует её РИА Новости.

Также Мария Ван Керкхове отметила, что в преддверии новогодних праздников всем нужно соблюдать меры профилактики, чтобы избежать нового витка распространения вируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что назальная прививка от коронавируса, которую сделал Владимир Путин, имела форму жидкости.

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