В Забайкалье разрешили проводить банкеты в ресторанах

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о том, что кафе и ресторанам региона разрешается проводить новогодние банкеты и корпоративы. Ранее власти запретили все массовые "гуляния".

Согласно постановлению, рестораторы могут начать "банкетный" период с 22 декабря и по 15 января. К тому же время нахождения в заведении тоже продлили.

"С 22 декабря по 15 января время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общепита продлено до часу ночи в случае проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий", — говорится на сайте краевой администрации.

Правда, чтобы провести банкет, рестораторы должны уведомить о готовящемся мероприятии региональное Управление Роспотребнадзора, администрацию или Минэкономразвития края.

Ранее Pravda. Ru писала о нетривиальном предложении губернатора Осипова по борьбе с противниками вакцинации. Так, глава Забайкальского края предложил "отлавливать по чердакам и подвалам как кошек" антиваксеров и насильно прививать.

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