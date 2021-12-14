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Забайкалье в шоке: губернатор приказал "отлавливать и вакцинировать"

Россия

Глава Забайкальского края Александр Осипов выбрал, мягко говоря, нетривиальный способ защитить "своё" население от коронавируса.

 

Идея пришла к нему во время заседания регионального правительства после доклада вице-премьера.

Со слов чиновницы, в Забайкалье "серьёзно провалились темпы вакцинации, особенно среди работников сферы ЖКХ и торговли".

В ответ на это глава региона дал поручение "вакцинировать от коронавируса принудительно":

"Хоть военных привлекайте, чтоб районы оцепляли, отлавливайте антипрививочников по подвалам и чердакам, как бродячих кошек, и прививайте", — распорядился господин Осипов.

Видео с заседания пресс-служба правительства региона выложила на официальном сайте. Его фрагмент разлетелся по интернету:

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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