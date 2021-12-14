Глава Забайкальского края Александр Осипов выбрал, мягко говоря, нетривиальный способ защитить "своё" население от коронавируса.
Идея пришла к нему во время заседания регионального правительства после доклада вице-премьера.
Со слов чиновницы, в Забайкалье "серьёзно провалились темпы вакцинации, особенно среди работников сферы ЖКХ и торговли".
В ответ на это глава региона дал поручение "вакцинировать от коронавируса принудительно":
"Хоть военных привлекайте, чтоб районы оцепляли, отлавливайте антипрививочников по подвалам и чердакам, как бродячих кошек, и прививайте", — распорядился господин Осипов.
Видео с заседания пресс-служба правительства региона выложила на официальном сайте. Его фрагмент разлетелся по интернету:
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