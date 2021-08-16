Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, проехав 558 км по гравийной дороге, что называется "обалдел от увиденного". О чем и сообщил в Instagram, назвав город Петровск-Забайкальский — конечную точку своего путешествия по вверенной ему территории — "жопой мира".
Немного спустя чиновник "одумался" и решил, видимо, сгладить впечатления от своего эмоционального высказывания. Кумарьков все в том же Instagram написал, что он "не убил, не украл" и что ему "не стыдно" за свои слова.
И добавил, что сам город — "потрясающее место с красивой природой и тысячелетней историей". Впечатление, по его словам, портят лишь дороги.
К слову, это далеко не первый "искренний крик души" российского чиновника. Напомним только один:
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