Камчатский министр назвал один из городов Забайкалья "жопой мира"

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков, проехав 558 км по гравийной дороге, что называется "обалдел от увиденного". О чем и сообщил в Instagram, назвав город Петровск-Забайкальский — конечную точку своего путешествия по вверенной ему территории — "жопой мира".

Немного спустя чиновник "одумался" и решил, видимо, сгладить впечатления от своего эмоционального высказывания. Кумарьков все в том же Instagram написал, что он "не убил, не украл" и что ему "не стыдно" за свои слова.

И добавил, что сам город — "потрясающее место с красивой природой и тысячелетней историей". Впечатление, по его словам, портят лишь дороги.

К слову, это далеко не первый "искренний крик души" российского чиновника. Напомним только один:

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