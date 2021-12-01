Дед Мороз привился от COVID-19 в Забайкалье: "К празднику уже будет иммунитет"

В Забайкальском крае Дед Мороз заранее начал готовиться к зимним праздникам. В связи с высоким риском заражения COVID-19 он прошёл вакцинацию от опасной инфекции.

По словам главы Центра управления регионом (ЦУР) Забайкалья Вячеслава Кулакова, к праздникам у Деда Мороза уже должен выработаться иммунитет к коронавирусу, передаёт РИА Новости.

"Записаться на вакцинацию ему помогла Снегурочка, воспользовавшись голосовым помощником "Алисой" через навык "Инцидент Менеджмент". В течение минуты она узнала, где можно поставить вакцину в Чите", — пояснил специалист.

В ЦУР также отметили, что через некоторое время Дед Мороз со Снегурочкой смогут дарить "безопасный праздник" взрослым и детям в Забайкальском крае.

В общей сложности в прививочной кампании против COVID-19 поучаствовали свыше 500 тысяч жителей региона. Второй компонент медпрепарата получили почти 430 тысяч человек.

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