Эксперт раскритиковал идею лишить россиян права выбрать управляющую компанию

Член редколлегии журнала "Председатель ТСЖ", преподаватель кафедры управления многоквартирными домами Сергей Белолипецкий прокомментировал Pravda.Ru инициативу лишить россиян права выбирать управляющую домом компанию.

"Инициатива обязательно скажется на качестве обслуживания. Как только появляется какой-нибудь монополист, качество тут же ухудшается, а цены возрастают. Даже тут и гадать не надо. Что касается данного нововведения, опять кому-то понадобились наши с вами деньги", — объяснил специалист.

По его мнению, новая стратегия Минстроя — это "рейдерский захват экономического поля" в сфере ЖКХ.

"Хочешь — не хочешь, у нас 80% населения живут в многоквартирных домах и обязаны платить по установленным тарифам. Это сродни налогу на жизнь. Почему же с вас (граждан. — Прим. ред.) не взять, если вы терпите до сих пор? Раз терпите, значит, у вас ещё есть, что взять", — подчеркнул Белолипецкий.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП) рассказали "Известиям" о предложении передать полномочия россиян выбирать управляющую компанию региональным жилищным операторам — новой структуре ЖКХ. Она будет "возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах". Об этом говорится в новой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ, разработанной Минстроем и рассчитанной до 2030 года.

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