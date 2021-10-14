Минстрой придумал новую структуру ЖКХ, платить за которую будут россияне

Россиян — собственников жилья в многоквартирных домах, весьма вероятно, в скором времени лишат возможности выбирать управляющую компанию (УК).

Минстрой выступил с инициативой о передаче этого полномочия региональным жилищным операторам — новой в системе ЖКХ структуре, которая — помимо указанной функции — будет "возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах".

Это предложение прописано в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ, рассчитанной до 2030 года.

Откуда возьмутся деньги на это — не уточняется. Эксперты Торгово-промышленной палаты предполагают, что, по сложившейся традиции, из кармана граждан.

Как пояснил "Известиям" Андрей Широков, предкомитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, в проекте новой Стратегии Минстроя "предлагается фактически создание "общего котла" на покрытие ущерба".

"Вероятно, некая сумма будет добавлена к плате за содержание домов, средства будут отчисляться регоператорам, а они уже будут накапливать деньги на счетах и решать, что относится к нарушениям, которые покрываются из этого фонда, а что нет", — предположил Широков, добавив, что "логичнее было бы ввести обязательное страхование общедомового имущества".