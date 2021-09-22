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В Рособрнадзоре оценили законопроект о добровольном ЕГЭ

Общество

Представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки прокомментировали законопроект Геннадия Зюганова и его коллег о добровольном характере сдачи единого государственного экзамена.

В Рособрнадзоре оценили законопроект о добровольном ЕГЭ

Мнение Рособрнадзора

По словам сотрудников Рособрнадзора, данный вопрос необходимо рассматривать детально, а также привлекать для обсуждения специалистов. В пресс-службе подчеркнули, что нельзя избавиться от ЕГЭ, поскольку такая процедура мотивирует детей и подростков учиться. Кроме того, представители ведомства заявили о пользе единого экзамена как способа учебным заведениям выбрать будущих студентов.

Также в Рособрнадзоре, сообщение которого привёл ТАСС, рассказали о ЕГЭ во время пандемии COVID-19:

"Выпускников, которые отказались от сдачи ЕГЭ, было порядка 10%. Данная доля невелика. Так что говорить о падении интереса к участию в ЕГЭ у выпускников, не планирующих обучение в вузах, преждевременно".

Позиция КПРФ и "Единой России"

Ранее руководитель КПРФ Геннадий Зюганов критически высказывался о едином государственном экзамене. По мнению коммуниста, процедура не позволяет ученикам развиваться, а ещё "изуродовала психику детей". Помимо этого политика, о минусах ЕГЭ говорил депутат "Единой России" Пётр Толстой. Он убеждён, что школьники не учат предмет, а натаскивают себя на заполнение тестов.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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