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Автор Антон Куликов

О "бабе-яге" в школе и прочей жути: Геннадий Зюганов об ужасных последствиях ЕГЭ

Общество

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился на систему единого госэкзамена. По его словам, она "просто изуродовала психику детей".

О "бабе-яге" в школе и прочей жути: Геннадий Зюганов об ужасных последствиях ЕГЭ

Выступая на пресс-конференции в ТАСС, Геннадий Андреевич заявил, что единый государственный экзамен надо из системы образования убирать: "По ЕГЭ — надо убрать эту бабу-ягу из школы, она просто изуродовала психику детей и не дает возможности ребенку развиваться".

В свою очередь, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников сообщил, что отмена ЕГЭ является одним из пунктов программы компартии. Он напомним, что в декларации "Образование для всех" говорится о необходимости ввести в России добровольный характер сдачи единого госэкзамена. У учащегося должен быть выбор между ЕГЭ и традиционной формой экзамена.

ЕГЭ критикует не только оппозиция

Стоит заметить, ранее с критикой ЕГЭ выступили не только представители оппозиционных партий, но и "Единой России". Например, в начале июня этого года депутат Госдумы Пётр Толстой тоже весьма критически отозвался о системе единого госэкзамена.

"Много разговаривал с учителями и родителями, никто слова хорошего не говорит о ЕГЭ. Все, что нам обещали инициаторы этого нововведения, оказалось пшиком. Тестовая система привела к тому, что старшекласников два-три года натаскивают с заполнением машиночитаемых текстов, чтобы они правильно проставили крестики — а предметам, которым должны учить, не учат. Учителей замордовали дурацкими рейтингами и высосанными из пальца KPI", — заявил он.

Что говорят в Рособрнадзоре

В начале июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не планирует отмену ЕГЭ, однако готово обсуждать конструктивные предложения.

"Но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ… Это предложение ни о чем, легче название поменять. Формат экзамена за последние восемь лет так сильно изменился, что он точно уж не похож на экзамены, которые проходили в начале 2000-х", — заявил тогда Музаев.

В конце августа на Всероссийском родительском собрании тот же Музаев сообщил, что в программы единого госэкзамена в 2022 году будут внесены изменения по всем предметам, кроме информатики.

Судя по заявленной цели, усовершенствования будут проводиться поэтапно, рассчитаны они на три года. В итоге объем знаний, который должен усвоить и продемонстрировать выпускник, останется прежним, но акцент будет сделан на умении защищать и аргументировать свою позицию.

"Изменения нацелены в первую очередь на то, чтобы не заучивать формулы и события, а на то, чтобы ребята по окончанию школы умели применять знания того или иного предмета в жизни, на практике", — объяснил Анзор Музаев.

Что будет в итоге, пока остается только гадать. Хотя ранее многие преподаватели просили не вносить ежегодно изменения в систему ЕГЭ, поскольку ни они, ни учащиеся часто просто не успевают их освоить.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы пётр толстой геннадий зюганов
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