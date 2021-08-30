EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Заслуженный учитель РФ — об одарённых детях, вундеркиндах и ЕГЭ

Общество

История восьмилетней москвички Алисы Тепляковой, которая успешно сдала ЕГЭ и в этом годы пыталась поступить на психфак МГУ, в очередной раз подняла тему одарённых детей. Кто-то считает, что у них сложная судьба и они лишены детства, кто-то — что с возрастом это "выравнивается" и вундеркинд вдруг становится обычным средним человеком.

Заслуженный учитель РФ — об одарённых детях, вундеркиндах и ЕГЭ

В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru своими наблюдениями за одарёнными детьми поделилась директор московской школы №117, заслуженный учитель Российской Федерации Ирина Бабурина.

— Наша школа, как я говорю — обычная московская школа: хорошая школа в хорошем районе. И у нас есть одарённые дети. Их результаты мы видим каждый год. Например, в этом году шесть человек стали призёрами Всероссийской олимпиады по различным предметам.

Это способные дети, увлечённые, мотивированные на результат. Конечно, работа с такими детьми очень непростая, потому что они требуют гораздо большего внимания, чем все остальные. Им не всегда интересно на обычных уроках, потому что они всё очень быстро схватывают, у них прекрасная память, они много читают, много занимаются тем, чем интересуются. И поэтому учителям приходится перестраивать работу даже в процессе урока, давать специальные задания таким детям, чтобы они не потеряли интерес к учёбе. Конечно, очень много работы с такими детьми и во внеурочное время: они, помимо обычной школы, ещё занимаются в заочных школах МГУ, других ВУЗах по тем направлениям, которые им нравятся.

— Что касается одарённых детей, это, конечно, ещё не вундеркинды. Вундеркиндов единицы.

— Да, это не вундеркинды, конечно.

ЕГЭ вызывает двойственное отношение у учителей

— А такие дети, как Алиса Теплякова, которая в восемь лет уже ЕГЭ сдала и, говорят, готова за два года даже ВУЗ закончить. Что Вы, как педагог, по этому поводу думаете?

— Отношение моё к этому совсем не однозначное. Как говорил ректор Бауманки Анатолий Александров, "жизнь — это всё время бег вперёд" и постоянно в движении. Вот как я себе представляю: восьмилетний ребёнок через два года старается стать дипломированным психологом. Мы с коллегами очень подробно обсуждали эту ситуацию. Я их спросила:

"Скажите, кто-нибудь из вас пойдёт на консультацию к одиннадцатилетней девочке, как к дипломированному специалисту по психологии?"

На мой взгляд, во-первых, психология — это такая наука, где надо иметь определённый жизненный опыт, чтобы помогать разбираться во многих ситуациях, которые складываются в жизни человека. Во-вторых, вы знаете, я чуть поподробнее посмотрела про эту семью, неоднозначно моё отношение.

Безусловно, там очень талантливые родители, с определённой точки зрения, но я не понимаю смысла того, что они делают.

Ребёнок в одиннадцать лет станет дипломированным специалистом: где и чем он будет заниматься? Для чего это?

Девочка же ясно говорит: "Мне, конечно, хочется как можно больше играть со своими сверстниками".

Пока она крутится в своей собственной семье, со своими братьями и сёстрами, и в центре этого только одна учёба, только вот тесты, ЕГЭ, ОГЭ. У меня такое впечатление, что это просто какие-то нереализованные амбиции родителей. Может, я не права.

— Отец Алисы во всех интервью говорит, что девочка в восемь лет сдала ЕГЭ, а её младшая сестренка уже ОГЭ сдала. Не могу не спросить про отношение к ЕГЭ. У вас, как у человека, который непосредственно с ним работает, какое отношение?

егэ, экзамен
 

— Неоднозначное отношение. Вы знаете, наша школа была одной из первых в Москве, где в экспериментальном порядке проводили этот экзамен.

У меня очень много вопросов к ЕГЭ, к самой процедуре проведения.

  • Во время экзамена на территорию школы вообще никто не допускается.
  • Дети проходят через двойной строй охранников и сидят под камерами.

То есть, априори считается, что все дети занимаются списыванием. Мне это очень не нравится. Мало этого, дети не могут сдавать свои экзамены в своем собственном заведении.

Почему? Считается априори, что в своей собственной школе будут создавать какие-то особые условия, что ли?

Теперь что касается самих тестов. Тесты, конечно, за вот пятнадцатилетний период очень сильно изменились: сначала там была тестовая часть, сейчас там есть эссе, там есть интересные задания и так далее. Понимаете, в чём дело, есть определённый процент детей, знаете, как говорят, есть такой психологический эффект контрольной работы "эффект чистой тетради": он открывает, и у него всё из головы пропадает.

Я всё время присутствую на этих экзаменах, смотрю, как себя ведут дети, и это очень серьёзное испытание для них. Что дальше будет? Уже сейчас огромная часть времени уходит на натаскивание на тесты. Дети перестали образно выражаться. У нас нет времени на то, чтобы ребята хорошо говорили, они практически не читают.

А итог? У меня однажды был ребёнок, который за всё обучение в школе ни разу тройки за диктант не имел — только двойки. А на ЕГЭ по русскому языку получил "четыре". Он угадал всё, понимаете?..

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы школа
Новости
Украденный вентилятор обернулся для вора отрезанными ушами
Специалист рассказала, как не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги
ВОЗ прогнозирует почти четверть миллиона смертей от COVID-19 в Европе к зиме
Никита Джигурда: почему полезно быть фриком
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Психолог: как выбрать спутника жизни
Лавров: нападки на Сталина - часть атаки на наше прошлое
Чем грозит решение о нежелательном пребывании для Идрака Мирзализаде
В Подмосковье лось часто приходит на заправку, из-за чего ему грозит опасность
Бузова с огнетушителем сразила публику наповал
Последние материалы
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Заслуженный учитель РФ — об одарённых детях, вундеркиндах и ЕГЭ
Психолог: как выбрать спутника жизни
Лавров: нападки на Сталина - часть атаки на наше прошлое
Чем грозит решение о нежелательном пребывании для Идрака Мирзализаде
В Подмосковье лось часто приходит на заправку, из-за чего ему грозит опасность
Бузова с огнетушителем сразила публику наповал
Валерий Ярёменко: "Пандемия принесла мне счастье"
Собчак прокомментировала пожизненное изгнание Идрака Мирзализаде из РФ
Центр "Вектор": необходимости вакцинировать детей от COVID-19 сейчас нет
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о способах возвращения Крыма Украине.

Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России
Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу"
Новости Украины
Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу"
Мир. Новости мира
Талибы* казнили певца Фавада Андараби, который поддерживал сопротивление
Общество
"Противоядие от избыточной ретивости": Быков о "ссылке" Поклонской в Африку
Усам Оздемиров Возможна ли в России бескомпромиссная борьба с коррупцией? Усам Оздемиров Игорь Буккер История Покахонтас: торжество побеждённых над победителями Игорь Буккер Андрей Мартынюк Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу" Андрей Мартынюк
США и Канада. Новости и аналитика
Джо Байден заснул во время монолога премьер-министра Израиля на переговорах
Политика. Новости и аналитика
Алексей Мухин: "Запад уже выдаёт нам коррупционеров и наворованные средства"
"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"?
Новости Украины
"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников