Facebook наказали за отказ удалить нелегальные данные

В Москве осудили крупнейшую в мире соцсеть Facebook. По материалам дела, соцсеть отказалась удалять запрещённую информацию.

Согласно информации Таганского суда города Москвы, в отношении соцсети возбуждено пять административных дел по статье "Нарушение порядка ограничения доступа к информации".

"Решением суда, виновному назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 21 миллион рублей", — сообщили в пресс-службе суда.

В суде также добавили, что за аналогичные правонарушения к ответственности будут привлечены мессенджеры Telegram и Twitter.

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