Суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн за неудалённый контент

Суд Центрального района Санкт-Петербурга принял решение о привлечении ООО "ВКонтакте" к административной ответственности в виде штрафа. Соцсеть наказана за то, что не выполнила предписание Роскомнадзора от 31 января.

РКН тогда вынес уведомление о необходимости удалить восемь ссылок, содержащих призывы к участию в массовых мероприятиях. "ВКонтакте" должен был удалить материалы в течение 24 часов, но не сделал этого, сообщает пресс-служба суда.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Это второй штраф для "ВКонтакте". 9 марта такое же решение было принято из-за неудалённого в январе контента.