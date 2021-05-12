Суд Центрального района Санкт-Петербурга принял решение о привлечении ООО "ВКонтакте" к административной ответственности в виде штрафа. Соцсеть наказана за то, что не выполнила предписание Роскомнадзора от 31 января.
РКН тогда вынес уведомление о необходимости удалить восемь ссылок, содержащих призывы к участию в массовых мероприятиях. "ВКонтакте" должен был удалить материалы в течение 24 часов, но не сделал этого, сообщает пресс-служба суда.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Это второй штраф для "ВКонтакте". 9 марта такое же решение было принято из-за неудалённого в январе контента.
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