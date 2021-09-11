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Эксперт: киберспециалисты должны отслеживать "суицидный" контент

Общество

В Госдуме предложили создать подразделение по кибербезопасности, которое ориентировано на отслеживание и поимку кибермошенников. В отделение с приставкой "кибер" предложили включить

Эксперт: киберспециалисты должны отслеживать "суицидный" контент
  • силовиков,
  • следователей,
  • дознавателей,
  • судей
  • и дружинников.

По мнению доктора философских наук, ветерана спецназа, ветерана боевых действий, консультанта тактической безопасности и подразделений спецназа Игоря Бурмистрова, с развитием цифровых технологий такие специалисты необходимы, однако большее внимание необходимо уделить не только мошенникам, но и так называемым группам смерти в соцсетях.

"Очень много сейчас идёт действий агитации подростков, школьников на различные манифестации, на различные не совсем правильные действия какие-то. Поэтому много идёт различной информации суицидного плана в соцсетях. Педагоги на это жалуются", — сказал Бурмистров в интервью Pravda.Ru.

По словам эксперта, специалисты в России уже есть, но необходимо наладить систему работы. Часто бывает, что выпускник кафедры компьютерной безопасности идёт работать участковым.

"МВД и компьютерные технологии. Это у нас есть, если я не ошибаюсь, в техноложке такой отдел, там тоже неплохих специалистов готовят. Они должны между собой это дело сориентировать и работать", — подчеркнул эксперт.

По словам Бурмистрова, если в стране отрегулируют систему распределения специалистов, то большая часть вопросов, например, с кибермошенничеством, решится. Сейчас в подразделения отдела "K" попадает лишь малая часть выпускников.

Для справки

Управление "К" — одно из самых засекреченных подразделений в МВД. Оно занимается преступлениями в сфере информационных технологий, а также с незаконным оборотом радиоэлектронных средств и специальных технических средств.

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Эксперт: Проблема подросткового суицида не только в соцсетях
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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