Госдума: России нужны кибердружинники и киберсиловики

О необходимости создания подразделения правоохранительных органов, которые должны отлавливать кибермошенников заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его словам, необходимо "позаботиться" о безопасности граждан в сети.

"В органах МВД должны быть соответствующие подразделения, которые будут заниматься киберпреступлениями. В прокуратуре тоже должны быть отделы, занимающиеся надзором за соблюдением законодательства в сети", — объяснил Выборный "Ленте.ру".

Кроме этого, по словам зампреда, необходимы отдельные судьи, которые будут решать вопрос о наказании за правонарушение. В подразделение с приставкой "кибер" также могут войти:

следователи,

дознаватели

дружинники

По словам Выборного, сейчас оперативность реагирования на мошенников в интернете очень "проседают". А пугать кибепреступников усилением санкций нельзя, ведь вопрос о поимке остаётся открытым. По мнению зампреда, нужно донести до людей понимание "неотвратимости наказания".

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