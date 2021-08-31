Три цифры не нужны: мошенники нашли способ "взломать" утерянные банковские карты

Теперь чтобы украсть деньги с банковских карт, мошенникам не нужен пин-код. Злоумышленники переводят средства с потерянных либо краденных карт при помощи специального приложения. Больше всего атаке подверглись Mastercard и Maestro.

Специалисты шведского департамента компьютерных наук ETH Zurich выяснили, что кибермошенникам необязательно проводить и онлайн-авторизацию. Для того чтобы похитить "кровные" владельца, они используют два смартфона и приложение, которое "имитирует" платежную сеть. Один телефон служит как PoS-терминал, другой играет роль самой карты. При онлайн-покупках приложение запускает перевод денег продавцу. Причём какая карта у пользователя, неважно, деньги снимали как с дебетовых, так и кредитных счетов.

О такой системе продавец, как правило, не подозревает, ведь у него транзакция проходит "как положено", с подтверждением пин-кода.

Ранее Pravda.Ru разбиралась, почему вычислить мошенников всё труднее и как не "подарить" честно заработанные деньги.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.