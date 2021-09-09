Эксперт рассказал, как уберечь данные в интернете

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как не стать жертвой мошенников по краже данных на "Госуслугах".

Эксперт порекомендовал скептически относиться к информации из электронной почты и социальных сетей. Он отметил, что большинство сообщений являются нежелательными.

Ульянов также порекомендовал отказаться от перехода по внешним ссылкам в сообщениях и позвонить в организацию по официальным контактам.

"Да, бывает, что это не за 5-10 минут, но тем не менее стоит потратить время вместо того, чтобы потратить свои данные или деньги", — рассказал аналитик в интервью RT.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новую схему кражи данных на "Госуслугах". Злоумышленники присылают электронные письма через портал "Госуслуг" с просьбой заново прикрепиться к поликлинике.

В письме сообщается о якобы технических сбоях, из-за которых необходимо заново внести личные данные пользователя. В итоге злоумышленники получают логин и пароль от чужого личного кабинета "Госуслуг".

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