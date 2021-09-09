Мошенники обворовывают россиян на фейковых "Госуслугах"

В электронных письмах мошенники призывают россиян при помощи "Госуслуг" заново прикрепиться к поликлинике. В сообщениях "уведомляют" о технических сбоях и просят внести личные данные.

Мошенническую схему обнаружили специалисты Сбербанка. По их информации, на фейковом сайте россиянам нужно заполнить не только анкету, но и заплатить "госпошлину", передаёт РИА Новости.

Как отмечают специалисты, меньшее из зол — потеря нескольких тысяч рублей. Настоящая угроза в том, что россияне "добровольно" отдают свои личные данные в руки мошенников. Имея доступ к профилю граждан, на них можно оформить микрозайм.

Впрочем, это не первая попытка "развести" наивных россиян при помощи клонов государственных сайтов. Ранее пользователи получали сообщения о фейковых социальных выплатах, штрафах, оплате коммунальных услуг и так далее.

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