В КПРФ оценили инициативу о порнографии через Госуслуги

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук в разговоре с Pravda.ru оценила инициативу Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) бороться с незаконным порногорафическим контентом при помощи сайта Госуслуги. По мнению политика, такая мера была бы неэффективной.

Ранее сообщалось, что в ГРЧЦ предположили, что вход на сайте со взрослым контентом мог бы осуществляться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом мог бы проверяться возраст тех, кто хочет посмотреть материалы с пометкой "18+".

"Я думаю, что эта мера совершенно неэффективна. Более того, ею никто не воспользуется. Я даже не могу себе представить, кто будет регистрироваться для того, чтобы смотреть порнографию. Это странно, мягко говоря", — заявила Янчук.

Госуслуги опасны утечками

По словам депутата, на сайте Госуслуги бывают утечки информации. Поэтому пользователи вряд ли захотят доверять глубоко личные сведения о себе.

"У нас утечки данных происходят достаточно часто. Истории защищенности персональных данных, даже которые попадают в государственной системе через Госуслуги, невелики", — заявила Янчук.

Депутат от КПРФ заявила, что во время праймериз "Единой России" люди обнаружили, что через их аккаунты на Госуслугах было произведено голосование, в котором они участвовать даже не собирались.

"Поэтому я думаю, что эта мера, мягко говоря, просто популистская, наверное, как-то привлечь к себе внимание", — заявила Янчук.

Что делать со "взрослым" контентом?

Янчук уточнила, что для борьбы с незаконным "взрослым" контентом необходимо ужесточать уже существующие меры. По её словам, могут происходить случаи, когда власти пренебрегают нарушениями в этом сегменте Интернета.

"Вообще проблема подобного контента, особенно с участием детей, криминального контента, стоит очень остро. И здесь нужно просто ужесточать довольно серьезные меры. Потому что, как я понимаю, часто манкируют, возможно, даже бывают случаи, когда осуществляется сговор, когда эти дела не возбуждаются", — сказала Янчук.

Депутат отметила, что возникновение проблемы стало возможно с наступлением капитализма, когда бороться с незаконными способами зарабатывания денег становится всё сложнее. Янчук отметила, что проблема широко распространена по всему миру.

"В любом случае ростки этих преступлений будут возникать повсюду. К сожалению, мы видим, что по всему миру это большая проблема. И вот этот human traffic, использование детей, в том числе, для съемок в подобных видео, к сожалению, никуда не девается. Даже не смотря на то, что Штаты пытаются, так или иначе, вести достаточно жесткую работу, вели в период Трампа, было достаточно много историй… Пока общество настроено на то, чтобы максимизировать прибыль любой ценой, это будет продолжаться", — продолжила депутат.

Власти смотрят не туда

Также Янчук заявила, что власти должны усилить борьбу как минимум с детской порнографией. Депутат считает, что сотрудники силовых структур зачастую занимаются менее существенными проблемами.

"Нужно усилия направлять на борьбу с порнографией, с детской порнографией. К сожалению, наши правоохранительные органы часто не туда воюют, когда разыскивают людей, которые выходят на мирные шествия, чтобы высказать свое недовольство действиями властей. И это вместо того, чтобы бороться с реальными преступниками, носящими настоящую угрозу общества такие как педофилы", — подытожила Янчук.