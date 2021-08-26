"Дружелюбно и позитивно": в брендбуке Госуслуг советуют выбирать фото славян

На сайте Госуслуг пользователи сети обнаружили формулировку: "избегать образов людей неславянской внешности", а также выбирать фото, на которых изображённые "должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации". Между тем изображение должно быть "простым, дружелюбным, открытым и позитивным". Всё это относится к советам по подбору фото, картинок к рекламным макетам, веб-баннерам и любым другим сообщениям, содержащим бренд сайта.

После многочисленной критики и даже обвинений в расизме в Минкомсвязи объяснили, что брендбук и формулировки "старые".

"Брендбук "Госуслуг" был создан в 2015 году. В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом "Госуслуг", мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном", — рассказала изданию "Подъём" пресс-секретарь Минкомсвязи Анна Ахмадиева.

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