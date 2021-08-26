Собчак оценила запрет на фото людей неславянской внешности на сайте Госуслуг

Ксению Собчак позабавили требования Минкомсвязи, в которых прописаны рекомендации избегать размещать на сайте Госуслуг снимки людей неславянской внешности. Журналистка увидела в этом намёк на расовую дискриминацию.

Ксения Собчак не прошла мимо новости о запрете размещать фотографии людей неславянской внешности на "Госуслугах".

Подобное требование было прописано в брендбуке ещё шесть лет назад.

Стиль фотоизображений размещён в графе "базовые элементы бренда".

"Одобренные "рейхом" (слово зачёркнуто. — Прим. ред.) Минкомсвязи фотографии требовалось использовать при создании расово верных рекламных макетов, рассылок, баннеров", — сообщается в Telegram-канале Собчак "Осторожно, новости!".

Журналистка приводит скрин с брендбука.

"При поиске фотоизображений избегать использования образов людей неславянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации", — гласит надпись на скопированном изображении.

Собчак поиронизировала на эту тему, вспомнив о расовых предпочтениях нацистов.

"А диаметр черепа где-то прописан был?" — задалась вопросом Ксения.

Она напомнила: по информации Всероссийской переписи населения 2010 года, в РФ проживают представители 194 народов и этногрупп.

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