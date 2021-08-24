Россияне получат информацию о размере будущей пенсии

Глава Минтруда РФ Антон Котяков утвердил порядок информирования граждан России о пенсионных накоплениях. Котяков подписал соответствующий указ, который вступает в силу с 2022 года.

Информацию о будущей пенсии могут получить женщины от 40 и мужчины от 45 лет, не получившие пенсии по старости. К ним также относятся страховые и досрочные пенсионные выплаты.

Информирование граждан будет проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста.

Россияне смогут получить информацию по будущей пенсии и пенсионным накоплениям через портал Госуслуг в личном кабинете. Для этого граждане должны быть зарегистрированы на портале. Если регистрация на Госуслугах отсутствует, граждане вправе запросить информацию в Пенсионном фонде России. При посещении ПФР граждане получат уведомление с информацией по будущей пенсии.

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