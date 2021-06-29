Терапевт перечислила главные риски прогулок под дождём

Летом многие люди любят гулять под дождём. Однако такая прогулка без средств защиты может привести к снижению иммунитета, сообщила в интервью "Радио 1" врач-терапевт Центра здоровья Коломенской центральной районной больницы Анастасия Олейникова.

Кроме того, из-за прогулки под дождём могут обостриться хронические заболевания, такие как ринит, гайморит, воспаление почек.

Но даже если человек здоров, то всё равно не стоит рисковать своим здоровьем, посоветовала Олейникова.

Из-за переохлаждения организм слабеет и становится более восприимчивым к различным вирусам. Если всё же вы попали под дождь, то придя домой следует принять горячую ванну и переодеться в сухую и тёплую одежду.

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