Летом многие люди любят гулять под дождём. Однако такая прогулка без средств защиты может привести к снижению иммунитета, сообщила в интервью "Радио 1" врач-терапевт Центра здоровья Коломенской центральной районной больницы Анастасия Олейникова.
Кроме того, из-за прогулки под дождём могут обостриться хронические заболевания, такие как ринит, гайморит, воспаление почек.
Но даже если человек здоров, то всё равно не стоит рисковать своим здоровьем, посоветовала Олейникова.
Из-за переохлаждения организм слабеет и становится более восприимчивым к различным вирусам. Если всё же вы попали под дождь, то придя домой следует принять горячую ванну и переодеться в сухую и тёплую одежду.
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