Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в его системе на борьбу с COVID-19 ушло более 1 трлн рублей.
"Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло", — приводит ТАСС слова Мурашко.
Также министр заявил, что в последние дни наблюдается ускорение темпов вакцинации. Сейчас первый компонент препарата получили 23 млн россиян.
Министр добавил, что российские вакцины от COVID-19 безопасны, так как не было выявлено ни одного летального исхода.
"Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано, ни одного случая", — заявил Мурашко.
Мурашко уточнил, что были зафиксированы несколько случаев осложнений после вакцинации, но они развивались на фоне заболеваний. Если сопутствующих болезней нет, то самые частые осложнения — боль в месте укола и повышенная температура.
Мурашко заявил, что в России применяются мягкие ограничительные меры по COVID-19. В правительстве обсуждались и более жесткие требования, которые "сейчас начали реализовываться".
"Дисциплина всегда дает эффект. Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем", — заявил Мурашко.
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