К 2040 году численность россиян составит 130 млн человек

Численность населения России продолжает снижаться, и к 2040 году составит чуть больше 130 миллионов человек, сообщил в интервью "Ленте.ру" независимый демограф Алексей Ракша.

"К 2030 году (…) скорее всего россиян останется примерно 137-140 миллионов, к 2040 году — 130 с чем-то миллионов. А вот "с чем" — это как раз зависит от проводимой государством демографической политики, с её помощью можно будет опять вернуться на уровень выше 140", — пояснил он.

По мнению демографа, для того, чтобы предотвратить снижение численности россиян, необходимы ежегодные финансовые вложения в размере пяти триллионов рублей. На эти меры нужно тратить 4-5% ВВП.

В последние несколько десятков лет во всех странах мира наблюдается снижение рождаемости. Данная тенденция не характерна для африканских стран и стран Средней Азии.

Согласно предварительным данным Росстата по численности населения за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек.