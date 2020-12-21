Россияне перечислили причины, по которым встретят Новый год дома

Как показал опрос "Яндекс. Путешествия" большинство россиян (85%) намерены встретить Новый год дома.

Но лишь 13% решили остаться на новогодние праздники дома из-за страха заразиться коронавирусом. 34% отказались от путешествий по финансовым причинам.

29% опрошенных ответили, что всегда встречают Новый года дома и не хотят изменять своим традициям.

Те же 15% россиян, которые решили не отказываться от поездок, выбрали туры по России. Самыми популярными из них являются Сочи и Москва.

Что касается жителей Петербурга, то в пятёрку топовых направлений вошли курорты Ленинградской области — Сестрорецк и Зеленогорск, а также Новгород, Выборг и Псков.

Россияне, которые всё же хотят встретить Новый год за границей, выбирают Турцию, ОАЭ и Абхазию.