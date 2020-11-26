Сомнолог рассказала, как выбрать правильную мелодию будильника

Врач-сомнолог Елена Царёва в эфире "Радио 1" рассказала, как правильно подобрать мелодию для будильника.

Мелодия должна соответствовать внутреннему состоянию человека. Так, для людей, у которых повышенное чувство тревоги, лучше всего подойдут весёлые и энергичные рингтоны. Для людей с депрессивными расстройствами — спокойные, так как повышение уровня тревожности с утра оказывает влияние на уровень гормонов.

Но и в том, и в другом случае мелодия должна быть приятной.

Царёва не рекомендует ставить на будильник звуки природы, так как они, скорее всего, не разбудят спящего.

Залог здорового пробуждения — соблюдение режима сна. В идеале лучше просыпаться в одно и то же время, как в будние, так и в выходные дни.