Врач-сомнолог Елена Царёва в эфире "Радио 1" рассказала, как правильно подобрать мелодию для будильника.
Мелодия должна соответствовать внутреннему состоянию человека. Так, для людей, у которых повышенное чувство тревоги, лучше всего подойдут весёлые и энергичные рингтоны. Для людей с депрессивными расстройствами — спокойные, так как повышение уровня тревожности с утра оказывает влияние на уровень гормонов.
Но и в том, и в другом случае мелодия должна быть приятной.
Царёва не рекомендует ставить на будильник звуки природы, так как они, скорее всего, не разбудят спящего.
Залог здорового пробуждения — соблюдение режима сна. В идеале лучше просыпаться в одно и то же время, как в будние, так и в выходные дни.
"Тогда для пробуждения хватит одного будильника", — заверила она.
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