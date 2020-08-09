83-летний житель Кабардино-Балкарии вместе со своей семьей поднялся на самую высокую точку земли — Джомолунгму.
Как сообщает агентство ТАСС, "покорить Эверест" мужчина смог вместе со своим сыном и дочерью.
Известно, что поход был запланирован на 24 июня этого года, но был перенесен из-за непогоды.
По информации издания, 83-летний Рамазан Джаппуев со своей семьей в настоящее время уже спускаются вниз.
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