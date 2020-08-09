Пенсионер из Кабардино-Балкарии покорил Эверест

83-летний житель Кабардино-Балкарии вместе со своей семьей поднялся на самую высокую точку земли — Джомолунгму.

Как сообщает агентство ТАСС, "покорить Эверест" мужчина смог вместе со своим сыном и дочерью.

Известно, что поход был запланирован на 24 июня этого года, но был перенесен из-за непогоды.

По информации издания, 83-летний Рамазан Джаппуев со своей семьей в настоящее время уже спускаются вниз.