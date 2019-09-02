Пенсионерка отсудила у РЖД почти два миллиона рублей за потерянную руку

Пенсионерка отсудила у РЖД почти два миллиона рублей после того, как лишилась руки, упав под поезд по вине машинистов. Об этом заявил адвокат пострадавшей.

Московский областной суд постановил взыскать 1,9 миллионов рублей с компании в связи с причинением вреда здоровью. Ответчик также должен пожизненно выплачивать пострадавшей пенсионерке 47,7 тыс. рублей в месяц.

"Тем не менее, мы будем подавать апелляцию в Верховный суд. Это будет первым случаем апелляции по искам о причинении вреда здоровью", - сказал адвокат.

Напомним, в 2017 году из-за ошибки машинистов пенсионерка попала под электричку и потеряла правую руку. Представители РЖД предлагали заключить мировое соглашение, выплатив пострадавшей 100 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в августе на одной из железнодорожных станций в Краснодарском крае обнаружена плантация конопли. Возделывал ее работник РЖД, отвечающий за ремонт путей. Полицейские обнаружили 120 кустов.

Читайте также: Туристы назвали отсутствие Wi-Fi и розеток минусом российских поездов