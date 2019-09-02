Пенсионерка отсудила у РЖД почти два миллиона рублей после того, как лишилась руки, упав под поезд по вине машинистов. Об этом заявил адвокат пострадавшей.
Московский областной суд постановил взыскать 1,9 миллионов рублей с компании в связи с причинением вреда здоровью. Ответчик также должен пожизненно выплачивать пострадавшей пенсионерке 47,7 тыс. рублей в месяц.
"Тем не менее, мы будем подавать апелляцию в Верховный суд. Это будет первым случаем апелляции по искам о причинении вреда здоровью", - сказал адвокат.
Напомним, в 2017 году из-за ошибки машинистов пенсионерка попала под электричку и потеряла правую руку. Представители РЖД предлагали заключить мировое соглашение, выплатив пострадавшей 100 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в августе на одной из железнодорожных станций в Краснодарском крае обнаружена плантация конопли. Возделывал ее работник РЖД, отвечающий за ремонт путей. Полицейские обнаружили 120 кустов.
Читайте также: Туристы назвали отсутствие Wi-Fi и розеток минусом российских поездов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу.
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей