Туристы назвали отсутствие Wi-Fi и розеток минусом российских поездов

Большинство путешественников недовольны отсутствием Wi-Fi и розеток, а также дребезжащими сейфами и узкими полками в российских поездах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Tutu.ru.

При этом респонденты достаточного высоко оценили качество сервиса: вежливость проводников, продукты питания и наличие свежей прессы. Самую высокую оценку среди поездов с сидячими вагонами получили "Ласточки" в комплектации "Премиум", которые курсируют по маршрутам Ростов-на-Дону-Новороссийский и Ростов-на-Дону-Туапсе. К недостаткам этих поездов отнесли неудобные ступеньки и отсутствие беспроводного интернета.

В числе наиболее комфортных поездов оказались "Сапсаны", курсирующие по направлению Москва-Санкт-Петербург. Пассажиры также высоко оценили поезда, которые ходят по маршрутам Москва - Вязьма, Санкт-Петербург - Псков, Санкт-Петербург - Сорталава (Карелия), Санкт-Петербург - Бологое и Майкоп - Адлер. Главный недостаток во всех этих поездах - отсутствие достаточного количества розеток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что летом в России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны. Меньше всего выросли цены на билеты из Москвы в Санкт-Петербург.

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