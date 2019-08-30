Работник РЖД вырастил плантацию конопли на железнодорожной станции

На одной из железнодорожных станций в Краснодарском крае обнаружена плантация конопли.

Возделывал ее работник РЖД, отвечающий за ремонт путей. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО, полицейские обнаружили 120 кустов.

38-летний работник станции Гончарка задержан по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков, возбуждено уголовное дело. У него изъята готовая к употреблению марихуана. Найти сверток помогла служебная собака.

Мужчина проработал на станции более 10 лет. "Интерфакс" добавляет, что у него есть удостоверение почетного донора России.