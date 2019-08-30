На одной из железнодорожных станций в Краснодарском крае обнаружена плантация конопли.
Возделывал ее работник РЖД, отвечающий за ремонт путей. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО, полицейские обнаружили 120 кустов.
38-летний работник станции Гончарка задержан по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков, возбуждено уголовное дело. У него изъята готовая к употреблению марихуана. Найти сверток помогла служебная собака.
Мужчина проработал на станции более 10 лет. "Интерфакс" добавляет, что у него есть удостоверение почетного донора России.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.