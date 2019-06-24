В Лесосибирске родители выпускников сняли клип под песню группы "Ленинград"

Родители выпускников школы №4 Лесосибирска сняли поздравительный видеоклип на песню Magic People Voodoo People группы "Ленинград". Родители поздравляют своих детей с выпуском из школы и вступлением во взрослую жизнь.



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В видеоклипе они желают, чтобы выпускникам всегда перезванивали после собеседований. Также родители спели, что их дети вряд ли вернутся домой с выпускного трезвые. Сами родители на видео едят, пьют и веселятся.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что из школы во Владивостоке, где прошел скандальный "БДСМ-флешмоб" на выпускном, уволилась директор.

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