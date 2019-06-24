Родители выпускников школы №4 Лесосибирска сняли поздравительный видеоклип на песню Magic People Voodoo People группы "Ленинград". Родители поздравляют своих детей с выпуском из школы и вступлением во взрослую жизнь.
В видеоклипе они желают, чтобы выпускникам всегда перезванивали после собеседований. Также родители спели, что их дети вряд ли вернутся домой с выпускного трезвые. Сами родители на видео едят, пьют и веселятся.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что из школы во Владивостоке, где прошел скандальный "БДСМ-флешмоб" на выпускном, уволилась директор.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.