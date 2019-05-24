Директор школы из Владивостока уволилась после скандального выпускного

Директор школы №74 города Владивостока уволилась после костюмированной прощальной вечеринки школьников. Местные власти начали проверку учебного заведения.



Скандал разгорается в екатеринбургской школе после отказа девочке-аллергику в своей еде / Новости от 14.11.2018 11:10

Ранее ученики школы устроили прощальный вечер. Они были переодеты в различные костюмы. В частности, трое учеников были одеты в костюмы зайчиков с кожаными масками, еще одна девушка была одета в костюм полицейского. Участники вечеринки раскидывали сухие краски и распылили огнетушитель в здании школы.