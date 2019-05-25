БДСМ-выпускники из Владивостока принесли извинения уволившемуся директору

Бывший директор школы №74 города Владивостока Елена Пугина, которая была вынуждена уволиться из-за "БДСМ-флешмоба", встала на защиту выпускников. По ее словам, ученики школы не понимали, что своими действиями опозорят школу и могут поднять такую волну недовольства.



Флешмоб \"Россия – это мы!\" состоялся в День...

При этом, Пугина твердо утверждена, что выпускники опозорили свою школу. Экс-директор рассказала, что ученики школы извинились перед ней за свою выходку. По словам Пугиной, десятиклассника, который распылил в школе огнетушитель не был отчислен, как ранее сообщали СМИ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что директор школы №74 города Владивостока была вынуждена уволиться из-за скандала во время выпускной линейки.

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